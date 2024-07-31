خامنئي يتوعد إسرائيل بعقاب قاسِ على اغتيال هنية في طهران

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بعقاب قاسِ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، صباح الأربعاء: «لقد اغتال النظام الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا، لكنه أعد لنفسه أيضاً عقوبة قاسية».

وأشار إلى أن «هنية قضى سنوات حياته في ساحات النضال الشريف، وكان مستعداً للاستشهاد، وضحى بأولاده وشعبه في هذا السبيل»، متقدمًا بالتعازي إلى الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني في وفاة قائد المكتب السياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.