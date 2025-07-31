صحة غزة: 361 كادرا طبيا أسرى في معتقلات إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، بأن 361 من كوادرها الطبية أسرى في المعتقلات الإسرائيلية.

وقالت صحة غزة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن 10 أيام مضت على جريمة اختطاف الدكتور مروان الهمص من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا معلومات عن الوضع الصحي وظروف الاعتقال للدكتور مروان الهمص، لافتة إلى أن الاحتلال ينتهج الاخفاء القصري بحق الأسرى من الطواقم الطبية.

وأضافت أن إفادات الأسرى المحررين ومحامي الأسرى تؤكد ظروف الاعتقال والتنكيل بحقهم، داعية الجهات ذات العلاقة إلى ممارسة كامل نفوذها القانوني والإنساني للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن أسرى الطواقم الطبية.