 صحة غزة: 361 كادرا طبيا أسرى في معتقلات إسرائيل - بوابة الشروق
الخميس 31 يوليه 2025 1:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

صحة غزة: 361 كادرا طبيا أسرى في معتقلات إسرائيل

غزة - (د ب أ)
نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 12:46 م | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 12:46 م

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، بأن 361 من كوادرها الطبية أسرى في المعتقلات الإسرائيلية.

وقالت صحة غزة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن 10 أيام مضت على جريمة اختطاف الدكتور مروان الهمص من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا معلومات عن الوضع الصحي وظروف الاعتقال للدكتور مروان الهمص، لافتة إلى أن الاحتلال ينتهج الاخفاء القصري بحق الأسرى من الطواقم الطبية.

وأضافت أن إفادات الأسرى المحررين ومحامي الأسرى تؤكد ظروف الاعتقال والتنكيل بحقهم، داعية الجهات ذات العلاقة إلى ممارسة كامل نفوذها القانوني والإنساني للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن أسرى الطواقم الطبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك