كلية طب قصر العيني تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول المشترك بين قسمي جراحة المخ والأعصاب والتشريح

شهدت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة انطلاق فعاليات اليوم العلمي الأول المشترك بين قسمي جراحة المخ والأعصاب والتشريح، تحت عنوان: "First Annual Combined Neurosurgery & Anatomy Scientific Day: The Future of Neurosurgery Cadaveric Courses in the Era of Artificial Intelligence (AI)"، وذلك برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمشاركة نخبة من أساتذة وباحثي الكلية.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن الكلية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكات التكاملية بين الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية المهارات العملية للأطباء، ودعم منظومة التعليم الطبي المستمر، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات قصر العيني.

وأوضح الدكتور حازم عبدالبديع أحمد جودة، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن الجراحة العصبية الحديثة تعتمد على الفهم الدقيق للتشريح، وأن دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يسهم في رفع دقة الأداء الجراحي، وتقليل المضاعفات، وتحقيق أعلى مستويات الأمان للمرضى.

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان نبيه جاد الله، رئيسة قسم التشريح، أن علم التشريح يمثل الأساس العلمي لكل تدخل جراحي ناجح، مشيدة بالتعاون بين القسمين، ومؤكدة أهمية استمرار هذه الفعاليات في دعم التدريب التشريحي والتطبيقي للأطباء.

وأشار الدكتور محمد محي الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ورئيس القسم السابق، إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصوير الطبي يفتح آفاقا جديدة لتطوير التخطيط الجراحي والتدريب العملي، خاصة في برامج التدريب على الجثث التشريحية (Cadaveric Courses).

وشهد اليوم العلمي مشاركة الدكتور أحمد صلاح الدين حسن، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، وتضمن 8 محاضرات علمية قدمها أعضاء هيئة التدريس من القسمين، تناولت أحدث تقنيات جراحات العمود الفقري بالمنظار (ULBD وEELD)، والتشريح الجراحي الدقيق، وقراءة الأشعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الجراحي وتصحيح التشوهات، إلى جانب تطوير برامج التدريب الجراحي.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على تنظيم هذا الملتقى بصورة سنوية، دعما للتعليم الطبي المستمر، وتعزيزا للتميز الأكاديمي والبحثي بكلية طب قصر العيني.