لانوس يهزم سينترال كوردوبا بالدوري الأرجنتيني

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اقتسم فريق لانوس صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم مع بوكا جونيورز وسان لورينزو بعدما تغلب على سينترال كوردوبا 1/ صفر فجر اليوم السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع لانوس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف بوكا جونيورز وسان لورينزو بينما تجمد رصيد سينترال كوردوبا عند ثلاث نقاط في المركز الحادي والعشرين.

ويدين لانوس بفضل كبير في الفوز للاعبه كارلوس أوزكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 .

كذلك تغلب فيليز سارسفيلد على مضيفه إستوديانتس لابلاتا بهدف وحيد سجله لوكاس روبيرتون في الدقيقة السادسة، ليرفع فيليز سارسفيلد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن ويتجمد رصيد إستوديانتس عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل ديفينسا خوستيكا مع بانفيلد سلبيا، ليرفع كل من الفريقين رصيده إلى أربع نقاط.