سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت رواية"عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز احتلالها للمركز الأول بقائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير، لتستمر فيها على مدى 49 أسبوعا، فيما احتلت رواية "الجذور المريرة" لسي.جي.بوكس المركز الثاني في الأسبوع الأخير.

وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، حلت ثالثا رواية "تهريب" لستيوارت وودز، بينما جاءت رواية "النزل" لجيمس باترسون وكانديس فوكس في المركز الرابع.. وكان المركز المركز الخامس والأخير لقصة "فن السباق تحت المطر" لجارث ستين.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد تصدر كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر القائمة وجاء كتاب :"كيف تكون مناهضا للعنصرية" لابرام كندي في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث حل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما بينما احتل كتاب "ثمرة جريمة" لتريفور نوح المركز الرابع.

وجاء كتاب "ثلاث نساء" لليزا تاديو في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.