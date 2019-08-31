الجيش الليبي: استهداف تمركزات في غريان جنوب غربي طرابلس

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم السبت، تمركزات قوات ما يعرف بـ "قوة حماية غريان" التابعة لحكومة الوفاق الوطني المسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في مؤتمر صحفي مقتضب إن ضربات السلاح الجو أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر ما أسماهم بالميلشيات الإرهابية إلى جانب تدمير عدد من الآليات.

من جانبها، لا تزال حكومة الوفاق تسيطر على مدينة غريان الواقعة جنوب غربي طرابلس، رغم محاولات قوات حفتر التقدم نحو المدينة.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي، قد أعلنت الأربعاء الماضي سيطرتها على أجزاء من عاصمة جبل نفوسة غريان، الذي يقع على مسافة "80 كيلومترا جنوب طرابلس"، قبل أن تستردها قوات حكومة الوفاق مساء ذات اليوم، ضمن الحرب الدائرة بين القوتين على أطراف العاصمة الليبية منذ مطلع أبريل الماضي.