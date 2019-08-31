أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن صرف معاشات شهر سبتمبر إعتباراً من غد الأحد، لعدد 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، موجهة بضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات لها اليوم، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من صباح اليوم الأول من شهر سبتمبر.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 سبتمبر.

وقال محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومي، إنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.