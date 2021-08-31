سقوط تاجر مخدرات «الهيدرو والشابو» في الإسماعيلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدري "الهيدرو - الشابو" بقصد الاتجار بالإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية اتجار (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (فرد محلى، طلقات، كمية من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الشابو، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجرى اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.