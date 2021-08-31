التعليم تحدد الفئات المعفاة من سداد مصروفات المدارس الحكومية

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات التي يتم اعفائها من سداد مصروفات المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية.

وطبقا للقرار الوزاري رقم 119 بتاريخ 23/8/2021 يعفي من السداد أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

ويعفي أيضا الطلاب يتامي الأب، الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي، أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة علي ذلك.

ويعفى طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.