روسيا تُسجل 17 ألفا و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 17 ألفا و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و918 ألفا و965 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة المناطق المكونة للاتحاد الروسي والبالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1366 إصابة من الإصابات الجديدة (بنسبة 7.7% من المصابين الجدد) كانت بدون أعراض سريرية.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 795 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) خلال الــ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 183 ألفا و224 شخصا، مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1162 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 758 إصابة، بينما سجلت مدينة سانت بطرسبورج 513 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أن 18 ألفا و624 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و181 ألفا و54 شخصا.