أول سفير بحريني لدى إسرائيل يصل تل أبيب

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يصل السفير البحريني الجديد لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب، اليوم الثلاثاء، لتولي مهامه رسميا، بحسب ما ذكر موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

وكتب الجلاهمة، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" باللغة العربية والعبرية والإنجليزية: "يشرفني أن أعلن، أنني سأصل إلى تل أبيب اليوم لبدء فترة عملي كأول سفير للبحرين لدى إسرائيل"، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.

كانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو الماضي، أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس، أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة، هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير الماضي إيتاي تاجنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.