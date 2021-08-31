استقبلت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة فى الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشئون الثقافية في الدائرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية بين مصر والإمارات ودراسة تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية المتبادلة.

أكدت عبد الدايم قوة ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات ووجهت تحياتها للشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وأشادت بجهوده الدؤبة لدعم الثقافة العربية، وأشارت إلى ضرورة استثمار القوى الناعمة لإثراء الفكر الإنسانى ونشر السلام بين الشعوب، كما أن وزارة الثقافة تبذل جهودًا متنوعة لإقامة فعاليات تبادلية وإبداعية لتأصيل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تأكيد القيمة المتفردة للوطن إقليميا وعالميا، ثم استعرضت نماذج من مساعى نشر التنوير بمختلف ربوع الوطن، كما تناولت عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير وتنمية الوعى بمختلف أرجاء الجمهورية.

ونقل محمد العويس تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة إلى وزيرة الثقافة، مشيراً إلى تأثير الحضارة المصرية على مختلف الثقافات العالمية، مؤكداً ضرورة تكثيف التعاون المشترك فى مختلف مجالات الإبداع بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وأشاد بالدور الثقافى الذى تلعبه الدولة المصرية فى دعم أواصر السلام المجتمعى بين شعوب العالم.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على بدء التنسيق المشترك لإقامة ملتقى الشارقة للسرد والقصة القصيرة، والذي يهتم بالمبدعين والنابغين في هذا المجال، ويقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والمتوقع انطلاقه العام المقبل 2022.