نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الثلاثاء: إحباط أكثر من 1000 عملية تهريب جمركي فى شهر واحد

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء، 31 أغسطس 2021، والتي جاء في مقدمتها:

• الجمارك: إحباط أكثر من 1000 عملية تهريب فى شهر واحد

• «إيرجو ميديا فنتشرز» تستثمر في شركة فيلم كلينيك للإنتاج والتوزيع السينمائي

•أسعار النفط تتراجع بضغط من بيانات صينية ضعيفة

• ارتفاع طفيف للذهب.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

• هبوط محدود لمؤشرات البورصة

• الفاو تدعو إلى تنشيط الدفع الرقمي في الدول الجزرية الصغيرة النامية المتضرّرة من كوفيد-19

• إطلاق مبادرات لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ضمن منتدى مصر «ICF 2021»

• وزيرة الصناعة: إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري النيجيري

• وزيرة الصناعة: سحب 600 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين

• 23 سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد

• آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبية العقارية ديسمبر المقبل

• حماية المنافسة يعقد ورشة عمل للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى إحباط 1154 عملية تهريب، خلال شهر يوليو الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 130.8 مليون جنيه وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 248.6 مليون جنيه.وقعت شركة إيرجو المملوكة لشركة أيادى، العقود والاتفاقيات النهائية للاستثمار في شركة "فيلم كلينك"، وذلك بحضور شهدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وفقا لبيان الوزارة اليوم.تراجعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الثلاثاء، بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت في الصين، وترقب لنتائج اجتماع تحالف "أوبك بلس" المقرر غدا.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 9ر0% إلى 59ر71 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2ر1% إلى 39ر68 دولار.ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى أسواق الصاغة المحلية، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 792 جنيها، مقارنة بـ 791 جنيها أمس، نتيجة لارتفاع سعر أوقية المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بحسب نادى نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.أغلقت البورصة، اليوم الثلاثاء، على هبوط محدود، لكنها ظلت فوق مستوى 11150 نقطة، وخسر المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 0.2%، ووصل إلى مستوى 11144 نقطة.قام المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، بدعوة الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى تعزيز قوة الابتكار والرقمنة من أجل التعجيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الافتراضي بشأن الحلول الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية المنعقد منذ أمس الاثنين، والذي شاركت في استضافته الفاو وحكومة فيجي.أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، والذي سيُعقد يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد إطلاق مبادرات نوعية دولية وإقليمية، بهدف الدفع بآليات التعاون الإقليمي لتعزيز العمل المشترك، ونقل الخبرات المصرية في التمويل الإنمائي، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف والرؤى حول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري النيجيري، برئاسة وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وعضو مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة.قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك توجيهات رئاسية بحصر جميع الأراضي الصناعية في المحافظات لاستغلالها بشكل أمثل، مشيرة إلى أن الوزارة تبدأ العمل بشكل فعلي مع المستثمرين الجادين.أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أن أخر موعد للسداد القسط الثانى من الضريبية العقارية يوم 31 ديسمبر المقبل وشددت المصلحة ضرورة تسديد القسط الثاني قبل انتهاء المهلة حتى لا يتم احتساب غرامات تأخير وذلك وفقا لمنشور للصفحة مصلحة الضرائب العقارية على الفيس بوك.في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما، عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بحضور كل من محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ بهدف تعزيز سياسات المنافسة والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز.