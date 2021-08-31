أدنوك توقع اتفاقية امتياز تاريخية مع تحالف شركات باكستانية للاستكشاف في أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية امتياز تاريخية مع ائتلاف يضم أربع شركات باكستانية هي: "شركة البترول الباكستانية المحدودة" (بي بي إل)، و"شركة ماري للبترول المحدودة" (أم بي سي إل)، و"شركة تنمية النفط والغاز المحدودة " (أو جي دي سي إل) و"الشركة الحكومية القابضة الخاصة المحدودة" (جي إتش بي إل).

ووفقا لبيان لأدنوك، حصل الائتلاف الذي تقوده شركة البترول الباكستانية المحدودة على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البحرية رقم 5 في أبوظبي، وذلك ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.

وتمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التي تستثمر فيها شركات باكستانية في امتيازات لاستكشاف النفط والغاز في إمارة أبوظبي، كما تعد أول شراكة بين أدنوك وشركات الطاقة الباكستانية.

وقالت أدنوك، إن الاتفاقية تؤكد نهجها في توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة مع شركاء قادرين على تسهيل وصول منتجاتها من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل الائتلاف على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر ما يصل إلى 12. 1 مليار درهم (7. 304 مليون دولار)، بما في ذلك رسوم المشاركة، في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في "المنطقة البحرية رقم 5"، التي تغطي مساحة تبلغ 6223 كيلومتراً مربعاً وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة أبوظبي.

وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، سيحصل الائتلاف على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات.

وتمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاما من بدء مرحلة الاستكشاف.

وأطلقت أدنوك الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عام 2019، حيث طرحت نيابةً عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية.

وبترسية "المنطقة البحرية رقم 5" على الائتلاف الباكستاني تختتم الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي.