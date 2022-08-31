استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، بينما شهدت أسعار الأسمنت هبوط يتراوح من 10 إلى 20 جنيها في الطن.



وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:



استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع ليسجل 17900 جنيه.

وسجل سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.



• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:



تراجع سعر طن أسمنت المسلح 10 جنيها ليسجل 1480 جنيها.

وهبط سعر أسمنت النصر ليسجل 1435 جنيها للطن، مقارنة بـ1445 جنيها أمس

ونزل سعر أسمنت لافارج 15 جنيها ليسجل 1440 جنيها للطن مقارنة بـ1455 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت وادي 20 جنيها ليصل إلى 1410 جنيه للطن.

وتراجع سعر طن أسمنت حلوان من 1490 جنيها إلى 1470 جنيها للطن.

وخسر سعر أسمنت السويدي 10 جنيهات مسجلا 1530 جنيها للطن الواحد.



وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح.