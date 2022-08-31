كوريا الجنوبية :انخفاض الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في يوليو

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في كوريا الجنوبية انخفضا معا للمرة الأولى في غضون ثلاثة أشهر، في يوليو وسط تزايد حالة عدم اليقين الخارجية، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 1ر0 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق ، مقابل زيادة بنسبة 8ر0% على أساس شهري في يونيو ، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية.

وبالمقارنة مع العام السابق، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 8ر3 %.

وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، للشهر الخامس على التوالي في يوليو حيث أثر ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الخاص.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3ر0 % في يوليو ، بعد انخفاض بنسبة 1 % على أساس شهري في الشهر السابق.

وانخفض الاستهلاك للشهر الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1995.

وتراجع الاستثمار في المرافق بنسبة 2ر3 % على أساس شهري في يوليو، مقارنة مع زيادة بنسبة 4 % في الشهر السابق.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أبريل التي ينخفض فيها الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في المرافق على أساس شهري.