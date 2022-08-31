رئيس الوزراء: 200 شركة تشارك في معرض أهلا مدارس هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذا العام يشهد مشاركة 200 شركة في معرض "أهلا مدارس"، مضيفا أن الشركات تعرض كل المنتجات المتعلقة باحتياجات المدارس سواء مكتبية أو ملابس أو أحذية، فضلا عن المواد الغذائية.



وأشار، خلال افتتاحه المعرض، اليوم الأربعاء، إلى أن كل عام يشهد زيادة في مشاركة المكون المحلي في المعرض، مؤكدا دعم الدولة وتشجيعها لهذا الاتجاه، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على الصناعة المحلية.



وأشاد بمستوى جودة المنتجات المعروضة هذا العام، قائلا: "كلما اعتمدنا على أنفسنا في عمليات التصنيع، وسعينا للوصول لمستوى جودة متميزة، كلما انتجنا منتجات تضاهي المنتجات العالمية"، معبرا عن سعادته بالعارضين الذين التقي بهم اليوم، الذين أكدوا تصديرهم لمنتجاتهم إلى العديد من البلدان، مضيفا أن ذلك يؤكد قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي فى العديد من المنتجات، وكذا اختراق الأسواق العالمية.