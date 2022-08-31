تايوان تعتزم شراء المزيد من صواريخ إم 142 هيمارس من الولايات المتحدة

قرر الجيش التايواني تخصيص أموال لشراء المزيد من قاذفات الصواريخ "إم 142 هيمارس" (وهو نظام صاروخي مدفعي عالي الحركة) من الولايات المتحدة، بعد إلغاء خطته الأصلية لشراء مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طرازM109A6 Paladin، وفقًا لـ ميزانية الدفاع المقترحة لعام 2023.

وأوضحت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية اليوم الأربعاء، أن اقتراح الميزانية، الذي تم إرساله إلى الهيئة التشريعية يوم للمراجعة، يشير إلى أن الجيش يخطط لشراء ما مجموعه 29 هيمارس، وهو نظام صاروخي متعدد الإطلاق مثبت على شاحنة عسكرية، أي 18 أكثر مما كان مخططًا له في الأصل، وتهدف أيضًا إلى شراء ما مجموعه 84 صاروخًا من طراز ATACMS، وهو صاروخ موجه بعيد المدى، بزيادة 64 صاروخًا عما طلبته في الأصل، إضافة إلى إجمالي 864 صاروخًا دقيقًا يمكن استخدامها بواسطة هيمارس، وهو وحدة سلاح متنقلة تبلغ مداها 300 كيلومتر.

ولفتت إلى أنه تم تحديد الميزانية الإجمالية عند 32.5 مليار دولار تايواني (1.07 مليار دولار أمريكي) مع توقع استلام الدفعة الأولى من هيمارس 11 في عام 2024 بعد إجراء الطلب، وفقًا لاقتراح الميزانية، مشيرة إلى أنه -وفقًا للجيش- يهدف المشروع إلى توفير قوة نيران عالية الدقة ومتحركة للغاية وبعيدة المدى لجزر تايوان.

وجاء قرار الجيش بشراء المزيد من هيمارس بعد أن قرر عدم شراء 40 صاروخًا من طراز Paladin بعد أن قالت وزارة الدفاع الوطني في مايو الماضي إنها تلقت إشعارًا من الولايات المتحدة بأن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع قد أرادت تايوان شراءها لن يتم تسليمها في الوقت المحدد بسبب عدم كفاية الطاقة الإنتاجية، وبدلاً من ذلك، اقترحت واشنطن أنظمة أسلحة دقيقة بديلة بعيدة المدى مثل هيمارس، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي في ذلك الوقت.