 مسؤول بالتموين: قرار وزاري لتقنين المخازن في الفترة المقبلة.. ومصادرة البضاعة من المخالفين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول بالتموين: قرار وزاري لتقنين المخازن في الفترة المقبلة.. ومصادرة البضاعة من المخالفين

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 12:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 12:12 ص

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الفترة المقبلة تشهد صدور قرار وزاري لتقنين المخازن من الناحية الصحية والأمن الصناعي وخلافه، منوهًا إلى أن المخازن لا يجوز أن تعمل بشكل عشوائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن القرار يستهدف إصدار رخصة وتحديد اشتراطات لكل مخزن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى إتاحة فترة انتقالية وسماح لتوفيق الأوضاع.

ونوه إلى أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل المخالفين لهذا القرار، متابعًا: «ستتم مصادرة البضاعة لمخالفي القرار، الدولة تمتلك أدوات قوية للتعامل مع من يسيء إلى قوت الشعب المصري، والدليل حجم القضايا التي تعاملت معها مباحث التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الفترة الماضية».

وأشار معاون أول وزير التموين، إلى أن حجز وتخزين البضاعة بشكل غير مبرر يمثل قضية أمن دولة، معقبًا: «السيطرة على الأسواق لن تصل لنسبة 100%، وهناك تعاون كبير مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعب والتجار لإتاحة أكبر قدر من السلع وتقل الأسعار».


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