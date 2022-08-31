إنفانتينو وفينجر يزوران جواتيمالا

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو بزيارة إلى جواتيمالا تضمنت لقاء مع رئيس البلاد أليخاندرو جياماتي.

ووصل إنفانتينو إلى جواتيمالا أمس الثلاثاء برفقة المدرب الفرنسي السابق آرسين فينجر، الذي يشغل حاليا منصب مدير التطوير العالمي بالفيفا، والحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الوفد المرافق له.

وأشار إنفانتينو في مؤتمر صحفي إلى احتمال أن تحظى جواتيمالا بملعب جديد، مبرزا أن "الاستاد الوطني أصبح الآن أكثر بكثير من مجرد مكان تُلعب فيه مباراة كل شهر، بل هو رمز للبلد".

وأضاف "نحن مستعدون للمساعدة" في إنشاء ساحة رياضية جديدة.

كما أوضح رئيس الفيفا أنه التقى برئيس جواتيمالا لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بكرة القدم والاستثمار في الشباب.

كما تضمنت زيارة إنفانتينو اجتماعا مع رئيس الاتحاد الجواتيمالي لكرة القدم، خيراردو بايز، حيث ناقشا أهمية كرة القدم النسائية وتطويرها.