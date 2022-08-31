إزالة 59 تعديا بالبحيرة ضمن الموجة الـ20

أعلنت محافظة البحيرة، عن جهودها لسرعة إزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات والتي انطلقت منذ 13 أغسطس الجاري وحتى 27 أكتوبر 2022 على 3 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



وشهدت مدن ومراكز المحافظة، عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 59 تعديا بنطاق 10 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 6338 مترا عبارة عن 6 تعديات بمساحة 2560 مترا بأبو المطامير، و3 تعديات بمساحة 2212 مترا ببدر، و10 تعديات بمساحة 372 مترا بدمنهور، وحالتي تعد بمساحة 315 مترا بحوش عيسى، و7 تعديات بمساحة 223 مترا بأبو حمص.



بالإضافة إلى 4 تعديات بمساحة 170 مترا بالدلنجات، و3 تعديات بمساحة 156 مترا بإدكو، و6 تعديات بمساحة 140 مترا بكوم حمادة، و12 تعديا بمساحة 130 مترا بشبراخيت، و6 تعديات بمساحة 60 مترا بكفر الدوار.