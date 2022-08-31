تساءل الآلاف من المواطنين، عن حقيقة صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الجديدة 2022، تزامنًا مع اقتراب موعد الحصول على المعاشات التي ينتظرها أصحابها على نار أحر من الجمر.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم زيادة المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تم الحصول عليها في شهر إبريل الماضي، حيث بلغت قيمتها 13%.

حقيقة صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة 2022

وينتظر العديد من المواطنين صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي تسبب فى إحداث جدلًا واسعًا بين أصحاب المعاشات خلال الفترة الأخيرة الماضية، متسائلين هل سيكون هناك زيادة جديدة كما يتوقع البعض؟

في سياق متصل، يحصل أصحاب المعاشات على زيادتين الأولى هي التي نص عليها القانون، وتخص العلاوة الدورية، والثانية تتمحور حول المنح الاستثنائية، والتي يحصل عليها كل من يقل معاشه عن 2500 جنيه.

وتستطيع التعرف على جدول صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي يتم تطبيقها، وفقًا للجدول التالي الموضح أمامك:

1000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 1300 جنيه.

2000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 2260 جنيها.

3000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 3390 جنيها.

4000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 4520 جنيها.

5000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 5650 جنيها.

6000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 6780 جنيها.

معاشات سبتمبر 2022

أما عن معاشات سبتمبر 2022 فإن المساعدات الاستثنائية التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية، والتي سيتم صرفها للفئات التي تحصل على معاش أقل من 2500 جنيه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن أو عن موعد صرفها ولا آلية ذلك الصرف.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

الجدير بالذكر، أنه ليس هناك أي زيادة في معاشات شهر سبتمبر، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر زيادة خاصة بأصحاب المعاشات في شهر أبريل الماضي ومنذ ذلك الحين لم يتم زيادة المعاشات مرة أخرى.