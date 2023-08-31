إصابة طفلين في حادث بالشرقية

أصيب طفلين بجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج، اليوم الخميس؛ إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق كفر إبراش بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول كلٍ من: رضا س ر، 12 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية، ويوسف م ال، 12 سنة، مصابا بجروح قطعية، وتم تحويل الأول إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتقديم الاسعافات الطبية اللازمة للمصابين.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر انقلاب دراجة نارية بهما على طريق كفر إبراش بمركز مشتول السوق، وتم تحرير المحضر اللازم بمركز مشتول السوق وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيق.