روسيا وتركيا تناقشان اتفاقا جديدا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقش وزيرا الخارجية الروسية والتركي، في موسكو اليوم الخميس، تجديد اتفاق من شأنه السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ البلاد على البحر الأسود.

وطالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بضمانات من الغرب بأن يتم السماح لروسيا أيضا بتصدير الحبوب والسماد دون عوائق.

وبدورها ستكون روسيا مستعدة لإعادة اتفاق الحبوب الذي انسحبت منه في منتصف يوليو.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن استئناف الصادرات الأوكرانية عبر البحر مهم لضمان إمدادات الغذاء العالمية.

وأضاف أن هذا أيضا سيضمن استقرارا وسلاما أكبر في المنطقة.

وأشار فيدان إلى اقتراحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعهد فيها بأخذ المصالح الروسية في الحسبان.

وأجاب لافروف بأن مقترحات جوتيريش مجرد تعهدات وليست ضمانات قوية.

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية هي السبب في عدم قدرة روسيا على تصدير الحبوب والسماد.

ولطالما شدد الاتحاد الأوروبي ومؤيدون آخرون لأوكرانيا على أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تؤثر على صادرات الحبوب.

ويشار إلى أن الطرق البرية أكثر تكلفة بكثير وتتوقف على السعة وقيود أخرى.

وأضاف لافروف أن تركيا يمكنها شراء مليون طن من الحبوب الروسية بسعر مخفض.

ويهدف لقاء الوزيرين إلى الإعداد لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.