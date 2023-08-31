إصابة 4 فلسطينيين و3 جنود إسرائيليين في مواجهات شمال الضفة الغربية

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أصيب أربعة فلسطينيين وثلاثة جنود إسرائيليين بجروح ليل الأربعاء/الخميس في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها تعاملت مع 39 إصابة بينها إصابة بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالرصاص المطاطي والبقية بالاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس.

من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تأمين دخول إسرائيليين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس.

وأظهر مقطع فيديو عامود دخان منبعثا من مكان تفجير العبوة بآلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في عملية تبنتها "كتيبة نابلس" التي تضم نشطاء من عدة فصائل.

من جهة أخرى أفاد مسعفون باستشهاد شاب فلسطيني في الثلاثينات من عمره إثر انفجار داخل منزل في جنوب نابلس.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في بيان ، أن الشهيد من نشطائها وقضى "أثناء الأعداد والتجهيز" دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

ومساء الأربعاء أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في شرق القدس.

وذكرت المصادر أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فتى /15 عاما/ في حي المصرارة شرق القدس ما أدى إلى استشهاده متأثرا بإصابته.

وأظهر مقطع مصور الفتى الشهيد وهو ملقى على الأرض وينزف بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الفلسطيني طعن إسرائيليا وأصابه بجروح قبل أن يتم تحييده بإطلاق النار عليه.