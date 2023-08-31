مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية دهس غربي رام الله

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين، جراء عملية دهس وقعت على حاجز عسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد المنفذ برصاص جيش الاحتلال.

وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية، إن شاحنة يقودها فلسطيني دهست عددًا من الجنود على حاجز "مكابيم" العسكري قرب بلدة بيت سيرا، فأصابت 6 بجراح متفاوتة.

وأوضحت أن أحد المصابين قُتل متأثرًا بإصابته الحرجة في البطن والرأس، فيما وُصفت جراح أحد المصابين بالخطيرة وغير المستقرة، والباقين ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه أطلق النار على منفذ العملية بعد أن لاحقه قرب حاجز عسكري قريب من المنطقة.

وفي وقت تحدثت مصادر عبرية عن استشهاد منفذ العملية، لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية النبأ.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن منفذ العملية هو داوود فايز (41 عامًا) من قرية دير عمار.