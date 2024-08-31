واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية يزعم أن الهدف منها تفكيك خلايا المقاومة في جنين وطولكرم ونابلس، وقد أسفرت حتى الآن عن استشهاد 20 فلسطينيا واعتقال آخرين.

وفي اليوم الرابع لما سُمي عملية "المخيمات الصيفية"، تجددت الاشتباكات في جنين بين مقاومين وقوات الاحتلال، في حين أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بعد العملية المزدوجة التي نفذها فلسطينيان في محيط مستوطنتين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي ما يأتي التطورات الأخيرة في الضفة:

- جنين

اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات في أجزاء من مدينة جنين ومخيمها بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط دوي انفجارات واشتباكات.

واندلعت الاشتباكات بعد أن اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مناطق بالمدينة ومخيمها، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخص برصاص جنود الاحتلال.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كتائب القسام وكتائب الأقصى وسرايا القدس، أن مقاتليهم يتصدّون للقوات المتوغلة، وكانت أكدت في وقت سابق أنها أوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.

ودفعت القوات الإسرائيلية، بتعزيزات متلاحقة إلى جنين ومخيمها، وحاصرت المستشفى الرئيسي بالمدينة، وقامت بعمليات تجريف للمدخل الرئيسي المؤدي إلى الحي الشرقي، كما هدمت جدار وبوابة المقبرة الوحيدة في الحي نفسه.

كذلك فجرت منازل مواطنين فلسطينيين في حي الجابريات الملاصق للمخيم، ونفذت حملة مداهمات لمنازل أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة الدمار الكبير الذي أحدثته قوات الاحتلال في الحي الشرقي بجنين.

كما نشر ناشطون مقاطع مصورة لانتهاكات إسرائيلية شملت تدنيس مسجد بالحي الشرقي وتحويله إلى موقع عسكري.

واضطر فلسطينيون من سكان المنطقة الشرقية بجنين إلى النزوح بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وفي المحافظة نفسها، حاصر جنود الاحتلال منزلا في بلدة كفر دان في محاولة لاعتقال من بداخله، بينما قالت كتائب القسام وكتائب الأقصى إن مقاتليهما يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في البلدة.

- نابلس

اندلعت مواجهات الليلة الماضية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح جنوبي مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

وفي نابلس أيضا، أطلق مستوطن النار على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة.

- طولكرم

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مناطق داخل مدينة طولكرم وفي ضواحيها بعد 24 ساعة على انسحابها؛ إثر عملية عسكرية استغرقت يومين استهدفت مقاومين فلسطينيين ودمرت خلالها البنية التحتية في مخيمي نور شمس وطولكرم بالمدينة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أحياء وبلدات عدة في الخليل بجنوب الضفة الغربية واعتقل فلسطينيين اثنين على الأقل، كما أغلق معظم مداخل المدينة إثر العملية المزدوجة التي وقعت أمس الجمعة في مستوطنتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" وأسفرت عن إصابة إسرائيليين أحدهم ضابط كبير، واستشهاد منفذيها.

وقد باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية كما أشادت بها فصائل فلسطينية أخرى.

وقالت حماس إن العملية المزدوجة رسالة بأن المقاومة متواصلة ما دام عدوان الاحتلال مستمرا.

وفي الخليل أيضا، سرق مستوطنون 300 رأس من الأغنام، ودمروا خزانات مياه ومساكن متنقلة لثلاث عائلات فلسطينية، واعتدوا بالضرب على عدد من السكان شرقي بلدة سعير.

- بيت لحم

اندلعت مواجهات تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز في بلدة حوسان غربي بيت لحم عقب اقتحام قوات إسرائيلية البلدة الليلة الماضية.

وجاءت عملية الاقتحام إثر إلقاء شبان فلسطينيين زجاجة حارقة على سيارة مستوطن.

وفي بلدة نحالين غربي بيت لحم، نفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين شملت اقتلاع أشجار الزيتون وتحطيم خطوط المياه المستخدمة للشرب والري.

* تهديد إسرائيلي

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الجيش عازم على مواصلة القتال واستخدام القوة ضد من وصفهم بأعداء إسرائيل القريبين والبعيدين.

وأضاف جالانت، في تصريحات أدلى بها خلال تفقد القوات المشاركة في عملية "المخيمات الصيفية"، أن كل من يحاول المسّ بأمن إسرائيل ولا يستسلم سيكون مصيره الاستهداف والقضاء عليه، بحسب تعبيره.