زراعة المنيا: متابعة مخرات السيول وتطهير مساراتها استعدادا للموسم الشتوي

صرح المهندس محمد أمين محمد، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بأنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الحالة العامة لمخرات السيول بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار والسيول التي تهدد الأرواح والممتلكات والمحاصيل.

وأضاف وكيل زراعة المنيا، أنه بالاشتراك مع الري، تم المرور على مواقع مخرات السيول بالمحافظة وتطهير المسارات المؤدية إليها والتأكد من قدرتها على مواجهة السيول وتطويعها للمناطق المعدة لذلك ليتسنى الاستفادة من تلك السيول وتوظيفها.

وأوضح أنه حفاظا على سلامة المحاصيل الزراعية تم المرور على شركة حاصلات زراعية عاملة بالمحافظة، وأخذ عينات للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية وسلامتها صحيا للتداول الآدمي.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز أحمد، مفتش قسم الرقابة على المخصبات الزراعية بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، الدكتورة هبة سليمان سليمان مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة بالمديرية ومهندسي الأراضي والمياه.

وأشار وكيل زراعة المنيا، إلى وجود خطة لمجابهة مخاطر السيول تبدأ من تطهير المسارات المؤدية إلى مخرات السيول، والتي قامت بها الإدارة المركزية للموارد المائية، بجانب المرور الدورى على المخرات والتأكد من جاهزيتها.