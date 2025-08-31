هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع الكابينت يعقد في مكان بديل بعد هجمات ضد الحوثيين وحماس

يستعد مجلس الوزراء الإسرائيلي "الكابينت" لعقد جلسته العادية اليوم الأحد، لمناقشة مستقبل العملية العسكرية في غزة، حيث يسعى قادة الأجهزة الأمنية للمطالبة بالتوجه نحو صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي اتفق مع قادة الأجهزة الأمنية المؤيدين للتوصل إلى اتفاق جزئي، مشيرة إلى أن القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ليس من ضمن القادة المتفق معهم، كما لم تحدد أي أسماء للقادة المؤيدين للاقتراح، بحسب هيئة البث البريطانية "بي.بي.سي".

وذكرت الهيئة أن الحكومة تعتزم وقف عمليات إسقاط المساعدات الجوية على مدينة غزة، وتقليص إدخال المساعدات إلى شمال القطاع في الأيام المقبلة، في خطوة وصفتها بأنها وسيلة ضغط لدفع أكثر من 800 ألف فلسطيني إلى النزوح القسري جنوباً، تمهيداً للسيطرة على المدينة.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعها الأسبوعي في موقع "آمن وبديل"، بعدما أعلنت اغتيال قيادات في جماعة "الحوثيين" في اليمن، واستهدفت المتحدث العسكري باسم حركة "حماس" في قطاع غزة.

ومع ذلك، نقلت صحيفة "يدعوت أحرنوت" عن مسئولين إسرائيليين أن المجلس لن ينظر في رد حماس الأخير على مقترح الاتفاق الجزئي، مشيرة إلى أن نتنياهو وأعضاء الحكومة قرروا مناقشة اتفاق شامل فقط.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إنهاء ما سماها "الهدنة التكتيكية المحلية" في مدينة غزة بدءاً من صباح الجمعة، واعتبرها "منطقة قتال خطيرة" بناءً على توجيهات سياسية كما يقول.