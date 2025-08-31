تامر بشير ينتقد سلوكيات بعض قائدي الدراجات النارية على كوبري أكتوبر

انتقد الإعلامي تامر بشير، سلوكيات بعض قائدي الدراجات النارية على كوبري أكتوبر، خصوصًا خلال فترات الذروة المرورية.

وقال بشير، خلال تقديمه برنامج «دوس بنزين» عبر قناة النهار، إن بعض قائدي الدراجات يستحوذون على الحارة اليمنى، ويواصلون استخدام آلة التنبيه بشكل متكرر لإفساح الطريق، رغم استحالة ذلك في ظل الكثافة المرورية العالية، مؤكدًا أن هذا السلوك يسبب إزعاجًا وتوترًا لسائقي السيارات.

وأضاف أن هناك من يصر على المرور بين السيارات بمسافات ضيقة أو الانحشار بين سور الكوبري والمركبات، وهو ما يشكل خطرًا بالغًا على حياتهم وحياة الآخرين.

وأكد بشير أن القيادة الآمنة مسؤولية مشتركة، مشددًا على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بقواعد المرور وعدم المخاطرة أو التهور، حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين.