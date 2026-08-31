عروض الفنون الشعبية تختتم ليالي شاطئ الفن بالبحر الأحمر

اختتمت هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن" بمحافظة البحر الأحمر، التي استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع على مسرح قصر ثقافة الغردقة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وشهد حفل الختام حضور أحمد عبدالرحمن عطية، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، ومحمود عبدالوهاب، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وأحمد صابر، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وشنودة فتحي، مدير قصر ثقافة الغردقة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، وسط أجواء احتفالية عكست ثراء وتنوع الموروث الشعبي.

وتضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد فرغلي، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية التراثية التي جسدت ملامح البيئة البدوية، من بينها "الكف" و"شباب البادية"، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تألقت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق، من خلال باقة متنوعة من الاستعراضات التي أبرزت ثراء وتعدد أشكال الفنون الشعبية المصرية، منها "العصا"، و"الفلاحي"، و"التنورة"، و"النوبي"، و"الرفيحي".

نُفذت فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

وضم البرنامج 41 عرضا فنيا مجانيا، بمشاركة فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليتحول قصر ثقافة الغردقة إلى منصة نابضة بالفن خلال الإجازة الصيفية.