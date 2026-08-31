الجيش الإيراني يستهدف قاعدة «المنهاد» الامريكية بالإمارات

شن الجيش الإيراني هجوما على مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة "المنهاد" بالإمارات العربية المتحدة، باستخدام طائرات مسيرة تدميرية.

ونقلت وكالة أنباء "الجمهورية الإسلامية" (إرنا) عن قسم العلاقات العامة في الجيش الإيراني قوله في بيان له، إنه "ردا على العدوان الأخير للعدو المعتدي، وثأرا لدماء شهداء حرس الثورة الإسلامية وأهالي إيران الأبرياء في جزيرة لارك، استهدف الجيش صباح اليوم الاثنين مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد، بالإمارات العربية المتحدة بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة التدميرية عليها".

وأضاف الجيش الإيراني أن "مقاتلي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد لضمان الأمن المستدام وحماية أراضي إيران الإسلامية حتى زوال تهديد العدو من المنطقة، وأنهم سيثأرون لدماء جميع شهداء الحرب المفروضة من القوات الإرهابية الأمريكية".

وأشارت (إرنا) إلى أن قاعدة "المنهاد" تعد أحد أهم مراكز الدعم الجوي وتحركات القوات الأجنبية.