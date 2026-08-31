الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها، ويفرض التحديات على الجميع.





أعلن الرئيس بزشكيان، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان يستهدفها.





ونقل التلفزيون الإيراني عن بزشكيان، قبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى قرغيزستان للمشاكرة في "قمة شنغهاي" للتعاون، تأكيده أن "عدم السعي للحرب رسالة واضحة أعلناها للعالم حتى الآن".

وأضاف: "لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أبداً في مواجهة أي عدوان، وسنرد بحزم على المعتدين"، مشددا على أن "عدم الاستقرار والاضطرابات في المنطقة لا تصب في مصلحة أي من دولها، حيث إنها ستضع الجميع أمام تحديات".

وتصاعد التوتر مساء أمس في المنطقة مع إعلان القوات الأمريكية استهداف ما وصفته بـ"منصات إطلاق صواريخ إيرانية" في مضيق هرمز، في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ أسابيع.



وردّا على ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني فجر اليوم الاثنين إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة، عقب الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة "لارك".

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم استهداف جزيرة "خرج" الإيرانية وتدميرها وتحويلها إلى أنقاض، مرفقا منشوره بفيديو مُولد بالذكاء الاصطناعي.