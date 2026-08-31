قال الدكتور أحمد بحلس، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن النقابة رصدت قبول بعض كليات الطب طلبات التحاق لطلاب حاصلين على مجموع يبدأ من 50% في شهادة الثانوية العامة.

ولفت خلال تصريحات عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى صعوبة الدراسة في المجال الطبي، مستشهدًا بانخفاض نسب النجاح في بعض كليات الطب الحكومية لما لا يتجاوز الـ30%.

وتابع أن الدراسة في المجال الطبي مستمرة ولا تتوقف بعد التخرج في ظل التطور العلمي السريع، وأن الأطباء يسعون للحصول على مختلف الشهادات، والدبلومات، والزمالات.

وردّ على المدافعين عن فكرة السماح بقبول الحاصلين على مجموع منخفض في شهادة الثانوية العامة بكلية الطب، بدعوى التحاق بعض الطلاب الغشاشين بكلية الطب الحكومية، قائلًا: «دي مفارقة مضللة».



وسبق أن حذرت النقابة العامة للأطباء في بيان، من قبول طلاب للالتحاق بكليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية في مصر، بمجموع يبدأ من 50%، معتبرة أن ذلك يخالف الحد الأدنى المقرر للالتحاق بكليات الطب الخاصة في مصر.

وقالت النقابة، إنها تلقت معلومات بشأن قواعد القبول المتبعة في الكليتين، وقامت بالتحقق منها، مؤكدة أن القبول بهذا المجموع يثير مخاوف بشأن جودة التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، في ظل مطالباتها بوقف التوسع غير المنضبط في إنشاء كليات الطب، وقصر قبول الطلاب على الكليات المستوفية للضوابط التعليمية والتدريبية.