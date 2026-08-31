التعليم العالي: تقليل الاغتراب إلكترونيًا وفي حدود 10% من طاقة كل كلية

- ترتيب الرغبات يبدأ بكليات النطاق «أ» ثم «ب» و«ج» وفق الإدارة التعليمية

- حملة «اعرف قبل التنسيق» تشرح قواعد الترشيح والتحويلات للطلاب

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قبول طلبات تقليل الاغتراب يجري إلكترونيًا في حدود 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وفق القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية مساء الأحد، أن منظومة التنسيق تنفذ إجراءات التحويل والمفاضلة بين الطلاب إلكترونيًا، من دون تدخل بشري.

وأوضح أن قواعد التوزيع الجغرافي تقسم الكليات إلى ثلاثة نطاقات هي «أ» و«ب» و«ج»، وفق الإدارة التعليمية التي حصل الطالب منها على شهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن موقع التنسيق يُلزم الطالب بتسجيل الكليات الواقعة في النطاق الجغرافي «أ» أولًا، قبل الانتقال إلى الكليات المناظرة في النطاقين «ب» و«ج»، بما يحقق التوازن بين الجامعات ويحد من تكدس الطلاب في كليات بعينها.

وذكر أن الوزارة أطلقت حملة توعوية لتقديم المعلومات الصحيحة للطلاب بشأن التنسيق الإلكتروني، وقواعد التوزيع الجغرافي، وترتيب الرغبات، وتقليل الاغتراب.

وأطلقت الوزارة سلسلة «اعرف قبل التنسيق»، بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2026-2027، وتتضمن مقاطع مصورة ورسومًا معلوماتية حول آليات الترشيح والتحويلات واختبارات القدرات.

ودعا عبدالغفار الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة وموقع التنسيق الإلكتروني للحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات القبول.