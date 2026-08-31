قال الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، إن نظام البكالوريا يخفف الأعباء الاقتصادية والمادية عن أولياء الأمور، والضغط النفسي الذي يتعرض له الطلاب، مضيفًا: «النظام بطبيعته لا يدعو إلى إن إحنا ناخد دروس».

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن نظام البكالوريا والذي يدرس على مدار عاميين، يضم 4 مسارات هي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، ولكل مسار مادتي تخصص، يدرس الطالب إحدها في الصف الثاني الثانوي، بجانب 3 مواد إجبارية مشتركة هي اللغة العربية، والتاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، ومادة الثقافة المالية التي لا تُضاف للمجموع الكلي.

وتساءل عن جدوى الدروس الخصوصية في هذه الحالة، قائلًا: «هل دا مبدئيًا يستدعي إن أنا أعمل دروس بقى وأزحم نفسي بدروس خصوصية؟».

وأضاف أن نظام البكالوريا يوفر عدّة محاولات لإجراء الاختبارات النهائية، تعقد الأولى مجانًا في مايو، وبرسم 200 جنيه للمادة في يوليو من كل عام، بما يحد من رهبة الامتحانات ويراعي احتمالية حدوث ظروف قهرية للطلاب أحيانًا، وفق تصريحات حسن.

وذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا، لديهم فرصتان إضافيتان لتحسين درجاتهم خلال الصف الثالث الثانوي، برسم 200 جنيه للمادة، ليصل إجمالي محاولات تقديم الامتحان إلى 4 فرص يحصل الطالب منها على أعلى درجة.



وسبق أن اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام امتحانات الثانوية العامة، وأصدر الوزير قرارين منظمين للدراسة والتقييم والامتحانات.

وتضمن نظام البكالوريا أربعة مسارات، هي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، مع إتاحة تغيير المسار وفق ضوابط تشمل دراسة مواد التخصص المطلوبة.

ونص القرار على إتاحة فرصتين للامتحان سنويًا لطلاب البكالوريا، مع احتساب الدرجة الأعلى في كل مادة، وإتاحة التقدم للامتحانات لمدة تصل إلى 4 سنوات دراسية.

كما اشترط القرار، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، إنجاز الطالب 60% من التقييمات والأداءات الأسبوعية والشهرية لدخول المحاولة الأولى لامتحانات البكالوريا، على أن يُطبق الشرط على طلاب الثانوية العامة اعتبارًا من 2027/2028.

وأصدر الوزير قرارًا آخر بشأن نظام الامتحانات، يقضي بأن تتضمن امتحانات الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا، وكذلك امتحانات الثانوية العامة، 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بدءًا من العام الدراسي 2026/2027.