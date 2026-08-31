ارتفاع أسعار النفط على خلفية التصعيد الجديد في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد افتتاح السوق فجر اليوم الاثنين، وسط تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.





وفي تمام الساعة 1:02 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بنسبة 2.34% عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 90.35 دولارا أمريكيا.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر بنسبة 2.64% لتصل إلى 85.64 دولارا أمريكيا في تمام الساعة 1:06 صباحا بتوقيت موسكو.





وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق أن قواته الجوية الفضائية استهدفت بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة ما وصفه بالبنى التحتية الفنية ومنشآت الصيانة ومواقع تمركز الطائرات في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن.

وأكد البيان إلحاق "خسائر فادحة" بهما، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك، وأضاف أن أي هجوم جديد سيقابل برد "أشد".



وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم الأمريكي على لارك، وأعلنت طهران على إثره مقتل وإصابة عدد من عناصر الحرس الثوري ومواطنين، متوعدة بالرد.