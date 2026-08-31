الحرس الثوري الإيراني: احتراق ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتراق ناقلة نفط كانت تنقل شحنات مخالفة بعد اصطدامها بلغمين جنوب مضيق هرمز.





وبحسب بيان القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، كانت الناقلة تحاول عبور مسار غير قانوني في جنوب المضيق.

وأكد البيان على أن "مصير السفن التي تخالف اللوائح الأمنية لمضيق هرمز لن يكون إلا هذا المصير"، مشددا على أن "الالتزام باللوائح المعلنة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري للمرور إلزامي".

وحذر الحرس الثوري الإيراني شركات الشحن من "الانخداع بتحريضات الجيش الأمريكي قاتل الأطفال"، وعدم "تعريض ممتلكات وأرواح أطقم سفنها للدمار دون مبرر".

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، مع استمرار الهجمات على السفن وتزايد الحذر.



ويأتي هذا التراجع في وقت حساس، حيث كانت حركة الملاحة قد شهدت انخفاضا حادا خلال الأيام الماضية، حيث لم يعبر المضيق سوى 3 سفن يوم السبت، وسفينتين يوم الأحد، قبل أن تسجل 4 سفن يوم الاثنين