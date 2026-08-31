مساعد وزير التعليم العالي: 32 جامعة أهلية تشارك في منحة علماء المستقبل للدراسة مجانا

قال الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، إن 32 جامعة أهلية تشارك في منحة علماء المستقبل للدراسة مجانا بالجامعة الأهلية، مشيرًا إلى أن الطالب يحق له اختيار رغبتين عند التقديم.

وأضاف "كشك"، خلال لقاء في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الأولوية تكون للجامعة الموجودة في محافظة إقامة الطالب، بهدف تقليل مشقة الانتقال والسفر، وفي حال عدم توافر الكلية أو التخصص الذي يرغب فيه الطالب داخل محافظته، يمكنه اختيار الجامعة أو المحافظة الأقرب إليه.

وفيما يتعلق بالتخصصات الدراسية، أوضح أن المنحة تشمل عددًا كبيرًا من المجالات وفقًا لاحتياجات الدولة، مؤكدًا أن الطالب هو من يختار التخصص الذي يرغب في الالتحاق به، لكن مع وجود عدد محدد من المقاعد المخصصة لكل تخصص.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تتركز جميع المنح في تخصص واحد، مثل الطب أو الهندسة، ولذا يخضع المتقدمون لعملية تنسيق ومفاضلة وفقًا لرغباتهم والمجموع الذي حصلوا عليه.

وأكد أن الطالب يستطيع اختيار التخصص الذي يريده طالما كان مجموعة يحقق الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بهذا التخصص، على أن تتم المفاضلة في النهاية بين الطلاب المتقدمين واختيار أصحاب المجموعات الأعلى وفقًا للأعداد المقررة لكل تخصص.

وحول مدة التقديم، أوضح أن التقديم يتم إلكترونيًا خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، مؤكدًا أن إجراءات التقديم لا تتطلب استخراج أو تقديم مستندات ورقية.