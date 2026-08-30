لجنة ترقيات الزراعة بالمجلس الأعلى للجامعات تقرر ترقية 3 أعضاء هيئة تدريس

أصدرت اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للعلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، قرارًا بترقية كل من الدكتورة مها عليوة بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية من درجة مدرس إلى درجة أستاذ مساعد، والدكتورة أميرة ربيع بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ، والدكتورة هبة نورالدين بكلية الزراعة بجامعة عين شمس من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إذ أشاد أعضاء اللجنة العلمية بأهمية الأبحاث التي قدمها الباحثون لنيل الدرجات العلمية، وذلك بالنسبة للمجال البحثي أو المجتمعي على حد سواء.

وأعرب الباحثون، عن سعادتهم بإشادة أعضاء اللجنة بأبحاثهم العلمية، مؤكدين الاستمرار في تقديم مثل هذه الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على الدولة المصرية في ظل قيادتها الحكيمة.