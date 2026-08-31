التعليم العالي تناشد الطلاب بسرعة التقديم لمنحة علماء المستقبل: تخصيص نسبة لطلاب STEM

رد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، على شكاوى طلاب مدارس STEM من تسبب قواعد التنسيق والتوزيع الجغرافي الحالية في حرمانهم من الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجاميعهم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" إن الواقع بعد ظهور نتائج التنسيق جاء مغايرا لتلك التخوفات تماما، معقبا: "كل طالب كتب رغبته جت له بالكامل".

وأضاف أن التوزيع الجغرافي "أفاد طلاب STEM ولم يضرهم على الإطلاق"، مستشهدا على ذلك بارتفاع أعداد المقبولين بكليات الطب إلى ما يزيد عن 300 طالب، بدلا من 200 مقعد.

وبشأن مطالب أولياء الأمور والطلاب بشأن إمكانية ضم الـ 1500 طالب بمدارس STEM وتمييزهم في "منحة علماء المستقبل" باعتبارهم الفئة المتفوقة التي يعول عليها في المستقبل، أكد أن باب التقدم على المنحة يظل مفتوحا أمام جميع الطلاب في مصر.

وشدد أن وزارة التعليم العالي، تعد الجهة الأكثر حرصا على توفير الفرص لهؤلاء الطلاب بعد استقبالهم من وزارة التربية والتعليم، مشيرا أن طلاب مدارس STEM يتمتعون بإعفاء من الرسوم الدراسية بالجامعات الحكومية التي يلتحقون بها.

وأكد "تخصيص نسبة معتبرة" لطلاب STEM في منحة "علماء المستقبل"، مناشدا الطلاب بسرعة التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمنحة لكونه متاحا لفترة قليلة حوالي أربعة أيام.

وأوضح أن تحديد "الكوتة" والنسب الخاصة بالفئات المختلفة سيتم بحثها داخل الوزارة، مناشدا الطلاب بالتقديم لضمان عدم فوات الفرصة على أي طالب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بدء فتح باب التقدم لمنحة علماء المستقبل للعام الجامعي 2026-2027، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، وذلك للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، للالتحاق بالجامعات الأهلية المشاركة، والحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية.

وتقدم المنحة الدراسية كاملة، وتشمل تغطية المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج، بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.