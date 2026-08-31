933 شخصا على الأقل عالقون في محطات توليد الطاقة الكهرومائية في نيبال جراء الفيضانات

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في نيبال بأن 933 شخصا على الأقل عالقون داخل المحطات الكهرومائية جراء الفيضان وانهيار السدود.





ونقلت وكالة "رويترز" عن ذات الهيئة أن المحتجزين موزّعون على نحو ستة مشاريع مائية.

وكانت صحيفة "كاتماندو بوست" قد ذكرت يوم السبت الماضي، نقلاً عن جمعية منتجي الطاقة المستقلين (IPPAN)، أن أكثر من 930 عاملاً مرتبطين بـ 11 مشروعاً للطاقة الكهرومائية (بما فيها قيد الإنشاء) قد فُقد أثرهم في أعقاب الفيضان.

وقد اندلعت الكارثة صباح الأربعاء، حين تدفقت سيول جارفة قادمة من الجانب الصيني إلى نهر "بهوتي كوشي"، إثر زلزال أعقبه انهيار أرضي عنيف.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات، ارتفع عدد الضحايا إلى 781 قتيلاً، فيما لا يزال أكثر من ألفي شخص في عداد المفقودين.