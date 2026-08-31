أفاد روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة "نوفوستي"، بأن نظام كييف يرفض استلام أعداد هائلة من جثث الجنود الأوكرانيين القتلى.





وقال ميروشنيك: "لقد عرضنا على الجانب الأوكراني المجيء بأنفسهم لاستلام الجثث، وإعلان هدنة إنسانية للسماح لهم باستلام جثث عسكرييهم، لأن أعدادهم كانت كبيرة جدا. لكن كييف لا تقبل مثل هذه المقترحات الإنسانية من جانبنا إلا في الحالات القصوى جدا، لأنهم يرون خلفية سياسية في ذلك".

وأشار ميروشنيك إلى أن السلطات الأوكرانية تخفي بيانات الخسائر ولا ترغب في دفع تعويضات لعائلات القتلى.

وأضاف الدبلوماسي أن "هذه أموال طائلة، وكييف تطيل هذه الإجراءات إلى أقصى حد، محاولة إحاطتها بالكثير من التفاصيل، لتعقيد عملية صرف الأموال والتعويضات لعائلات العسكريين الأوكرانيين".

يذكر أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقد وصفها الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأنها تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف على مدى ثماني سنوات".



وأشار بوتين إلى أن العملية العسكرية الخاصة كانت إجراء قسريا، حيث "لم يترك لنا أي فرصة للتصرف بخلاف ذلك، وأن المخاطر في مجال الأمن بلغت درجة لم يعد معها ممكنا الرد بوسائل أخرى".