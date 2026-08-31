صحيفة: الشرطة تعتقل 169 شخصًا في كرنفال الكاريبي بلندن

أفادت صحيفة "ستاندرد" نقلاً عن سكوتلاند يارد بأن شرطة لندن ألقت القبض على 169 شخصا في كرنفال الكاريبي بمنطقة نوتينغ هيل.





وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى بيان الشرطة، أن الاعتقالات جاءت على خلفية الاشتباه بحيازة مواد مخدرة وأسلحة، فضلاً عن تورط الموقوفين في اعتداءات وجرائم جنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد اعتقال أكثر من 420 شخصاً على مدار يومي الفعالية.

وينظم هذا الكرنفال سنوياً في نوتنغ هيل منذ عام 1966، وتحديداً في يوم الأحد والاثنين الأخيرين من شهر أغسطس.

ورغم أن الغاية منه كانت تعزيز الانسجام بين المجتمعات المتعددة الجنسيات وطي صفحة الخلافات العرقية، إلا أنه طغت عليه صورة قاتمة على مر السنين، إذ يرتبط دوماً بارتفاع معدلات الجريمة، وتعاطي المخدرات، وترك أكوام النفايات، فضلاً عن شكاوى السكان المحليين المتكررة من التلوث السمعي المزعج.