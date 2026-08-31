ترامب: جزيرة خرج الإيرانية تحت التدمير وتتحول إلى أنقاض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية وأنها تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض، مرفقا منشوره بفيديو بالذكاء الاصطناعي.





وتضمن الفيديو ما يشبه الطيار الحربي وهو ينظر من نافذة قمرته وفي الأسفل صواريخ تنهمر على منشآت في الجزيرة وسفينة حربية أيضا تنفجر وتحترق.



كما نشر ترامب عبر "تروث سوشيال" مقطع فيديو آخر ومشابه حيث يستهدف القصف الأمريكي في الفيديو الافتراضي داخل الجزيرة ويجري تدمير المنشآت القائمة فيها.



وقال ترامب: "الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وتم إزالة جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى، رغم استمرار إيران في تشكيل مصدر إزعاج".

وأضاف: "لا تستطيع واشنطن مواصلة دعم دول لا تقف إلى جانبها، وأنفقنا مليارات الدولارات لمساعدة حلفاء، بينهم دول في "الناتو" وكوريا الجنوبية، رغم رفضهم المساعدة عندما طلبتها الولايات المتحدة".

وتابع: "أصبحت إيران دولة فاشلة نتيجة الحصار المفروض على موانئها وجراء الضغوط المالية الأمريكية".

وتصاعد التوتر مساء أمس في المنقطة مع إعلان القوات الأمريكية عن استهدفت ما قالت عنها "منصات إطلاق صواريخ إيرانية" في مضيق هرمز، وذلك في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ أسابيع.

وفي رد الفعل الإيراني على هذا الهجوم، أعلن التلفزيون الإيراني فجر اليوم الاثنين، عن إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف بالمنطقة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة "لارك".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد حسين محبي، قد وصف الهجوم الأمريكي بأنه "خطأ استراتيجي وقاتل" سيغير موازين القوى ضد مخططيه ويكبدهم "تكاليف باهظة"، مؤكدا أن طهران سترد عليه عسكريا واقتصاديا.