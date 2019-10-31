مصرع طفلة بعد تناولها قرص غلال سام في ظروف غامضة بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها بعد تناولها قرص الغلة السام في ظروف غامضة بإحدي قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقلها لمستشفى ملوي العام حيث لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، قد تلقي اخطارا، بتلقيه بلاغا من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول (فرجينيا. ه. ن. م)، 14 سنة، طفلة، ومقيمة بقرية البياضية التابعة لمركز ملوي، مصابة بحالة قيء، وارتفاع في درجة الحرارة، وإسهال، وتبين أنها تناولت قرص "غلة" سام، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها.

وتكثف مباحث مركز شرطة ملوي برئاسة المقدم علاء جلال وتحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي من التحريات لكشف غموض الواقعة حيث استمعت إلي أقوال والد ووالدة الطفلة المتوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة