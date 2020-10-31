أذربيجان وأرمينيا تتفقان على اتخاذ خطوات عاجلة خاصة بالنزاع في قره باغ

اتفقت أذربيجان وأرمينيا على اتخاذ "خطوات عاجلة" خاصة بالنزاع المسلح في إقليم ناغورني قره باغ، بما في ذلك عدم استهداف المدنيين بشكل متعمد، والمضي قدما في تبادل الأسرى وجثث القتلى.

وقالت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا "رؤساء مجموعة (مينسك) لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"- في بيان مشترك- إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا، نتيجة مفاوضات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين جيهون بيراموف وزوغراب مناتساكانيان إلى اتفاق حول اتخاذ "خطوات عاجلة" لحل النزاع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن "الطرفين لن يستهدفا بطريقة متعمدة السكان المدنيين أو المنشآت غير العسكرية وذلك بالتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما اتفقت أذربيجان وأرمينيا على المشاركة في عمليات تبادل جثث القتلى من الجانبين في منطقة الصراع، مع منح ضمانات الأمن لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتشمل هذه الإجراءات كذلك تقديم الجانبين للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون أسبوع "قائمتين للأسرى المحتجزين بهدف منح الوصول إليهم وتبادلهم المحتمل".

وأشارت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى أن أذربيجان وأرمينيا انخرطتا في "تبادل منفتح وجوهري للآراء لتوضيح مواقعهما خلال المفاوضات حول العناصر المحورية للحل الشامل بالتوافق مع البند الـ3 في البيان المشترك الصادر يوم 10 أكتوبر" في موسكو.

وإضافة إلى ذلك التزم الطرفان، حسب بيان رؤساء مجموعة مينسك، بـ"خوض اتصالات حول قضايا متعلقة بآلية محتملة لمراقبة وقف إطلاق النار".