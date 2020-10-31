السيسي: افتتاح أكبر محطة معالجة مياه في العالم خلال 8 أشهر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح أكبر محطة معالجة مياه في العالم، خلال ثمانية أشهر، وهي محطة بحر البقر.

وأوضح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، أن الهدف من محطة معالجة مياه بحر البقر هو الاستفادة من المياه المهدورة في البحر.

وأضاف أن جميع مطالب التنمية في سيناء سيتم الإنفاق عليها حتى تتحقق الأهداف المنشودة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان وعددًا من المشروعات القومية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة.