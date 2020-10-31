أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخاف من فوز بايدن برئاسة أمريكا

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تخشى من وصول جو بايدن إلى منصب الرئاسة الأمريكية؛ بسبب تصريحاته عن فلسطين وإقامة القدس الشرقية عاصمة لهم، موضحًا أن بايدن يتحدث عن حل الدولتين وإعادة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيف بناء المستوطنات.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن السلطة الفلسطينية هي الرابح الأكبر من فوز بايدن، مؤكدًا أن الأخير سيكون مكسبًا للفلسطينيين بسبب دعمهم له.

واستطرد: «بايدن يميل للتحالف مع بريطانيا والدول الأوروبية عكس ترامب تمامًا، والصين تريد بايدن، بينما روسيا تتمنى فوز ترامب لأنهم يعلموه جيدا واختبروه والخطاب السياسي للرئيس الروسي بوتين يصب في هذا الاتجاه».