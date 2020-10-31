وزير الداخلية التركي يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عبر موقع تويتر اليوم السبت، ثبوت إصابته بفيروس كورونا بعد الفحص.

وكتب صويلو عبر تويتر: "تبين أن نتيجة الفحص الذي أجريته أنا وزوجتي وابنتي يوم الاثنين، بعد أن شعرنا بتوعك، إيجابية"، مضيفا أنه تم نقله وأسرته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف صويلو: "لحسن الحظ، نحن أفضل قليلا الآن".

وأصبح صويلو بذلك أبرز مسؤول حكومي تركي يصاب بالفيروس حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيسا بلديتي اسطنبول، أكبر مدن البلاد، وأنطاليا مركز السياحة المطل على البحر المتوسط، عن ثبوت إصابتهما بالفيروس. وصار عمدة أنطاليا في حالة حرجة منذ منتصف أغسطس.

وسجلت تركيا أكثر من 373 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 10177 حالة وفاة منذ إعلان أول حالة إصابة في 11 مارس.